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Michael Jordan’ın ayakkabıları rekor fiyata satıldı

Efsane ABD’li basketbol yıldızı Michael Jordan’ın 1990’larda şampiyonluk maçlarında giydiği 6 adet ‘tekli’ spor ayakkabısı, dün 8 milyon dolara satıldı.

Efsane ABD’li basketbol yıldızı Michael Jordan’ın 1990’larda şampiyonluk maçlarında giydiği 6 adet ‘tekli’ spor ayakkabısı, dün 8 milyon dolara satıldı.

Müzayede evi Sotheby’s tarafından New York kentinde düzenlenen açık artırmada, NBA yıldızı Michael Jordan’ın 90’lı yıllarda 6 şampiyonluk maçında giydiği 6 adet tekli spor ayakkabısının 8 milyon dolara satıldığı açıklandı.

Sotheby’s bu satışın, şimdiye kadar açık artırmada en pahalıya satılan ‘maçta giyilen spor ayakkabı’ rekorunu kırdığını belirtti. Jordan’ın geçen yıl Nisan ayında yine giydiği spor ayakkabısı 2.2 milyon dolara satılmıştı.  

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