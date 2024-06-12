Meteoroloji uyardı: Yüksek sıcaklıklara dikkat!

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde de 30 derecenin üzerinde seyredecek. Sıcak hava dalgasının cumartesi günü ara vermesi ve 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Aynı gün İzmir ve Ankara'da da hava biraz serinleyecek.

Bugün İstanbul'da sıcaklık 34-37 derece aralığında olacak. Ankara 35, İzmir ve Bursa 40, Antalya 38 derece. Güneş çarpması tehlikesi en yüksek seviyede.

11.00-16.00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 35 derecenin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklara ve orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.

Bugünden itibaren sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği bildirilen açıklamada, bunaltıcı havanın hafta boyunca süreceği tahmin edildiğinden, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00-16.00 saatlerinde yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiği vurgulandı.