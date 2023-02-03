Medipol Başakşehir Adnan Januzaj'ı kadrosuna kattı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.