Macaristan'da ucuz benzin için araçların plakaları çalınıyor

Macar hükümeti enflasyon karşısında dar ve orta gelirli aileleri korumak için Ekim 2021'de bazı temel gıda maddelerinin yanı sıra akaryakıt fiyatlarını da sabitlemişti.

Bir devlet şirketi olan ve Macaristan'daki tek petrol rafinerisini işleten MOL ve benzin istasyonları arasındaki anlaşmayla benzin istasyonlarında satılan tüm akaryakıt türlerinin fiyatına tavan getirilmişti. Bu anlaşma çerçevesinde benzin ve mazotun litresi 480 forintten (Yaklaşık 1,21 Euro, 21 Türk Lirası) daha pahalıya satılamıyor.

Ancak o tarihten bu yana petrol fiyatları çok yükseldi. Özellikle de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından ham petrol fiyatları astronomik rakamlara ulaştı.

Buna bağlı olarak da akaryakıt ürünlerine art arda gelen zamlar, Macaristan'daki ve komşu ülkelerdeki akaryakıt ürünleri fiyatları arasında büyük bir fark doğmasına neden oldu.

'Akaryakıt turizmi'

Bu da Avrupa Birliği (AB) içindeki serbest dolaşım hakkı nedeniyle komşu ülkelerden Macaristan'a yönelik büyük bir "akaryakıt turizmi" başlattı.

Macaristan'a sınırı olan ülkelerden insanlar akın akın Macaristan'a geliyor, depolarını Macar kentlerindeki ucuz benzinle dolduruyorlardı.

Ancak Rusya'dan ithal edilen ham petrole ambargo geleceği söylentileriyle Macaristan ve diğer AB ülkelerindeki benzin fiyatlarındaki farklar yer yer iki katına çıktı.

Macar hükümeti önlem almayı gerekli gördü ve geçtiğimiz günlerde sabit fiyattan sadece Macar plakalı araçlara benzin satılacağını duyurdu.

Buna göre yabancı plakalı araçlar Macar benzin istasyonlarında artık ancak yüksek tarifeyle depolarını doldurabileceklerdi.

Hükümetin bu kararının ardından iki önemli gelişme oldu: Birincisi, komşu ülkelerin sınır bölgelerinde yaşayan AB vatandaşları, Macar hükümetinin bu uygulamasının ayrımcılık olduğunu AB içinde buna izin verilmemesi gerektiğini öne sürüp Avusturya'da imza toplamaya başladılar.

İkinci gelişme ise daha da ilginçti: Macaristan'ın kuzeyinde Avusturya sınırındaki Mosonmagyarovar şehrinde bir gece içinde 30 aracın plakası çalındı. Başka şehirlerden de plaka hırsızlığı haberleri geldi.

Yabancı araç sahipleri bu plakalarla benzin istasyonlarından ucuz benzin alabilecekti. Bunun üzerine hükümet bir uygulama daha başlattı: Bundan böyle benzin istasyonlarında depolarını dolduran araçların Macar plakasına sahip olması yetmiyor. Artık araç sahiplerinin ruhsat da göstermesi de gerekiyor.