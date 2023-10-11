Kızına cinsel istismarda bulunmuştu: İşte cezası!

Ankara'da kızı M.D.'ye 15 yaşından itibaren 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve kızının dünyaya getirdiği bebeğin biyolojik babası olduğu DNA raporu ile tespit edilen B.D.'nin cezası belli oldu. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 64 yıl 1 ay 15 gün, 'Tehdit' suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da yaşayan su tesisatçısı B.D., 2015 yılında 15 yaşında olan kızı M.D.'ye cinsel istismarda bulundu. B.D. 'Bu olayı annene söylersen seni de ağabeyini de öldürürüm' diyerek kızını tehdit etti. Olaydan sonra hamile kalan M.D., kilo alması ve annesinin durumu fark etmesi üzerine erkek arkadaşından hamile kaldığını söyledi. M.D. ailesi ile birlikte özel bir kliniğe giderek bebeği aldırdı. Ancak M.D., 2016 yılında da babasının cinsel istismarı nedeniyle hamile kaldı. Kız çocuğu dünyaya getiren M.D., doğumdan hemen sonra bebeğini evlatlık verdi. 4 yıl boyunca cinsel istismara uğrayan M.D., 2019 yılında durumu annesine anlattı. Anne ve kızının şikayeti üzerine gözaltına alınan B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YÜZDE 99.99 İHTİMALLE BİYOLOJİK BABASI

Baba B.D. hakkında, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 42 yıl, 'Tehdit' suçundan ise 3,5 yıla kadar olmak üzere toplam 45,5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanarak dava açıldı. Ankara 11'inci ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 1 Ekim'de görülen davanın 4'üncü duruşmasında, sanık B.D.'nin yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar verildi. Yargılama aşamasında, 2016 yılında dünyaya gelen kız çocuğunun B.D.'den olduğu yönünde Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından düzenlenen DNA raporu, dava dosyasına girdi. Raporda, kız çocuğu ile sanık baba B.D.'nin DNA profillerinin uyumlu olduğu ve yüzde 99.99 ihtimalle biyolojik babası olabileceği belirtildi. Bunun üzerine B.D., 7 Ekim'de tutuklandı.

CEZASI YARI ORANDA ARTIRILDI

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık B.D., bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık B.D., adli tıp raporunu kabul etmediğini söyleyerek, böyle bir şeyin olmasının mümkün olmadığını söyledi. Müzakere için verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme, sanığın söz konusu eylemi değişik zamanlarda gerçekleştirdiğini belirterek, cezasında yarı oranda artırım yaptı. Sanık B.D.'nin mağdur olan öz kızına karşı cinsel istismar suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirten mahkeme, takdiri indirim uygulamayarak, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 64 yıl 1 ay 15 gün, 'Tehdit' suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.