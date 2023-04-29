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Kimya ve entegre atık tesisinde yangın!

Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Evrensekiz beldesindeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangını söndürme çalışması sürüyor

Ekipler yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

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