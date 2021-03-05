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Khabib Nurmagomedov'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif...

Dünyaca ünlü UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov son olarak emekliye ayrıldığını açıklamıştı. Nurmagomedov, Fenerbahçe'den ve Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'ten teklifler aldığını açıkladı.

Dünyaca ünlü UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov son olarak emekliye ayrıldığını açıklamıştı. Nurmagomedov, Fenerbahçe'den ve Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'ten teklifler aldığını açıkladı.

Dünyaca ünlü UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, ringlerden emekli olmasının ardından kendini futbolda denemek istediğini ve bazı teklifler aldığını söyledi.

Futbola olan merakı ile bilinen Khabib, katıldığı bir Youtube programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Khabib Nurmagomedov, Dürüst olmak gerekirse, ilginç bir şey denemek istiyorum. Gerçek bir rekabet arıyorum" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE TEKLİF ETTİ

Fenerbahçe ve Ibrahimovic'ten davet aldığını vurgulayan Khabib Nurmagomedov, "El-Vasl adlı bir kulüpten teklif aldım. Ayrıca, Fenerbahçe de kendilerine katılmamı teklif etti. Zlatan Ibrahimovic de, Milan'a davet etti." dedi.

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