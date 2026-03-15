Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyuldu

Başkent Bağdat'ta art arda patlamalar meydana geldi.

Irak yerel basınında, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki ABD üssü ve ABD diplomatik destek ofisinin saldırıya maruz kaldığı iddia edildi.

Bağdat'taki ABD'li Victoria Üssü, sık sık insansız hava aracı İHA ile saldırı gerçekleştiriliyor. İran destekli Şii milis güçlerce Victoria Üssü'ne FPV dron ile düzenlenen saldırı görüntüleri servis edilmişti. Irak makamlarından söz konusu patlama sesleriyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Beşir nahiyesi yakınındaki Haşdi Şabi karargahına füze saldırısı düzenlendi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırının Beşir nahiyesindeki Haşdi Şabi’nin 61. Alay Komutanlığı karargahındaki silah deposuna yönelik yapıldı. Saldırı sırasında karargahta art arda patlamalar olurken can kaybı yaşanmadı.



