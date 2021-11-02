KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştü.
Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Ankara'da MHP Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Mehmet Ali Dim, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye Küresel Gazeteciler Konseyi'nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.
Twitter hesabından Ankara'daki görüşmeye ilişkin bilgi veren Dim, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı, Türkmen Beyi'miz Sayın Devlet Bahçeli’ye KGK bünyesinde gerçekleştirdiğimiz kamu diplomasisine destek amaçlı faaliyetlerimizle ilgili bilgi verdim. Kabulleri için şükranlarımı sunarım" ifadelerine yer vedi.
Dim, görüşmenin ardından Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Ankara Kavaklıdere’de bulunan Genel Merkezi’nde gazeteci meslektaşlarını ağırladı.
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