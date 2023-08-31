Kayıp profesör düğümünü Tina çözecek

74 gündür kayıp olan Dünya Bankası eski direktörü Ekonomi Profesörü Korhan Berzeg’in köpeği Tina, arama çalışmalarında umut oldu. Tina ile bölgede keşif çalışmalarına başlayan güvenlik birimleri, kayıp profesöre ilişkin bir iz bulmak için gece-gündüz iz sürdüklerini belirtti.

Köpeğin geldiği Armutlu Mahallesi'nin yakın bölgesindeki tüm şüpheli evlerin, savcılıktan alınan izinle aranacağı öğrenilirken, jandarma ekipleri, köpeğin bulunduğu saatlerde bölgeye gelen tüm araçların plakasını ve sürücüsünü mercek altına aldı.

İşte yeni senaryolar

Konuyla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık ve güvenlik birimleri, en güçlü ihtimalin Korhan Berzeg ve köpeğinin kaçırıldığı yönünde olduğunu belirtti. Köpeğin eve bakımlı ve sağlıklı dönmesinin, “Kaçırılmış ve alıkonulmuş olma ihtimali yüksek. 74 gün doğada yaşamak eğitimli bir köpek için bile çok mümkün değil. Eve bakımlı gelmesi, akıllara yakın bir mesafeden kaçarak geldiğini getiriyor.” değerlendirmesini yaptılar.

Korhan Berzeg için cinayet ihtimalinin de göz ardı edilmediğini ifade eden güvenlik birimleri, köpeğin sahibini ancak irtibatı kesildikten ya da hayatta kalma duygusuyla terk edebileceğini de dile getirdiler.

Uzmanlar devrede

Tina’nın, Berzeg’in bulunması için kullanılması için ilk çapta, detaylı incelemesi yapılacak. Alınacak örnekler ile geldiği yer ve kayıp süreçte yaşadıklarına ilişkin ipuçları elde edilmeye çalışılacak. Bunların ardından köpek eğitmenleri ve uzmanlar yardımıyla Tina’nın tekrar geldiği yere ekipler yardımıyla dönmesi sağlanmaya çalışılacak. Tina’nın eve dönüş halinden geldiği mesafenin çok da uzak olmadığını düşünen uzmanlar, bölgedeki tüm izleri tekrar gözden geçirecek.

Köpek uzmanlarının değerlendirmesi:

Bu arada konuya ilişkin değerlendirme yapan köpek eğitmenleri, Tina’nın doberman cinsi bir köpek olduğunun altını çizerek, “Birçok köpek bu tür durumlarda donma ve panik yaşar. Ardından da kendini ava düşürür. Ya da panikle bir arabanın altına kalır” diyerek şu bilgileri verdiler:

“Ancak Tina oldukça güçlü karakterli bir köpekmiş. Zayıf bir halka gibi doğada dikkat çekmemiş, kaçan olmamış ve sürülere karşı kendini savunmuş. Öte yandan, cinsi gereği güçlü bir köpek. Bir de muhtemelen bu tür şartlara uyumlu. Yani daha önce de doğada kalmış, kamplara gitmiş olabilir. Nasıl ki sokakta yaşayan bir çocuk diğer çocuklara göre daha az hasta olur, hayvanlar da böyle. Kısacası, zorlu koşullara alışık olabilir.

Öte yandan, Tina evinden çok uzaklaşmamış da olabilir. Yani örneğin ormanda kayboldu ve evine gelmesi için 5 çıkış noktası vardı. Bu 74 günde tek tek onları denediği ve sonunda doğru yolu bulduğu için eve yeni varmış olabilir. Bu durumda Korhan Bey de evinden çok uzakta olmayabilir. Ancak 74 gün doğada insan bedeninin çürüme süresidir.”

Sır perdesi aralanabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in üniversiteden hocası ve yakın çalışma arkadaşı olan Dünya Bankası eski direktörü Ekonomi Profesörü Korhan Berzeg’in bulunması için tekrar bir umut ışığının ortaya çıktığını belirten güvenlik uzmanları, “Köpek doğru yönlendirilebilirse, Korhan Hoca’nın bulunduğu yeri gösterebilir. Tam yerini göstermese de yakın bir bölgeye ekipleri götürebilir. Bu çok önemli bir gelişme olur. Korhan Hoca’ya yönelik sır perdesinin aralanması sağlanabilir” dediler.

Çok karmaşık düşünmemek lazım

Bu tip olaylarda tecrübeli emniyet yetkilileri ise olaya ilişkin çok karmaşık düşünüp, “Komplo teorileri üretmemek lazım” derken “Çok basit bir olayda olabilir. Hoca bir yere düşmüş ya da başına başka bir şey gelmiş olabilir. Yani kaçırılma ihtimali dışında da hareket edemeyeceği bir yerde kalmış olma olasılığını da düşünmek lazım.” diyerek Tina’nın sahibini ancak kendisinden umudunu yitirdiği zaman terk edeceğini de vurguladılar.

Uzakta olma ihtimali yok

Korhan Hoca’nın 17 Haziran sabahı eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıktığını hatırlatan uzmanlar, “Telefonunu evinde bırakan bir kişinin çok uzaklaşmış olma ihtimali yok. Kaldı ki köpek çok bakımlı ve temiz dönmüş. Bu da yakın bir yerden geldiğini gösteriyor. Profesörün de yakın bir yerde olma ihtimali var” dediler.

Köpeğin hareketleri çok önemli

Soruşturma ve arama çalışmaları sürmesine rağmen umutlar giderek tükenmeye başlarken, önceki akşam Berzeg'in evinden birlikte ayrıldığı eğitimli köpeği Tina sürpriz bir şekilde ortaya çıkmıştı. Önce Armutlu Mahallesi'ndeki eve giden ancak kimseyi bulamayınca 500 metre ilerideki, Berzeglerin aile dostunun evinin olduğu bölgeye giden köpeğin yapılan çip kontrolünde Tina olduğu kesinlik kazanmıştı. Köpeğin 74 gün sonra bile ikinci adres olarak sahibinin dostlarının evine yöneldiğine dikkat çeken uzmanlar, “Tina’nın sağlığının yerinde, bakımlı ve temiz olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur yok. Köpeğin tüyleri parlak, bitkin ve kilo kaybının yok. Bunların hepsi alıkonulmadığını ya da bir mücadele içine girmediğini gösteriyor. Bu da akıllara farlı faklı şeyleri getiriyor” dediler.