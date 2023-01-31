Kalın: "Bizim için kabul edilemez"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci, ABD'den F-16 alımı ve Şam yönetimiyle devam eden görüşmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, şunları söyledi:

"Hem Finlandiya hem İsveçli mevkidaşlarımızla hem de NATO'lu yetkililerle yaptığımız görüşmede şunu söyledik: Adım atılırsa biz bunları karşılıksız bırakmayız. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine adım atılırsa Türkiye karşı çıkmaz. Zira biz NATO'nun genişlemesini destekliyoruz.

Geçen sene İsveç, Anayasa değişikliği yaptı. Terörle mücadele yasası için zamana ihtiyaç duyduklarını kendileri ifade ettiler. Biz de dedik ki: Burada herhangi bir gecikme söz konusu değil, bizden kaynaklanan bir durum değil. NATO'ya üye bazı ülkeler, Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesinden önce bu ülkelerin üye olmasını istiyor. Burada Türkiye'den kaynaklı herhangi bir tıkama söz konusu değil. İsveç tarafı terörle mücadele yasasını yazıp, Türkiye'nin taleplerini yasal güvence çerçevesinde yerine getireceğini ifade ediyor. Bu süreç tamamlanınca biz de duruma göre bakar, gerekli değerlendirmeyi yaparız dedik.

Bizim için kabul edilemez

Finlandiya'da İsveç'tekine benzer hadiseler yaşanmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız da hem Finlandiya hem de İsveç'e mesaj vermiş oldu. Olumlu adım atarsanız karşılıksız bırakılmaz diye. İsveç ve Finlandiya bu sürece birlikte başladı ve birlikte devam etme kararı aldılar. Saygı duyuyoruz. Ortaya konan ilkeler çerçevesinde adımlar atılırsa olumlu adım atacağımızı ifade ettik. Ama İsveç'te kutsal kitabımız yakıldı, Cumhurbaşkanımızı hedef alan menfur gösterilere izin verildi. Bizim için kabul edilemez. Tavrımızı açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Görüşmeleri de ileri bir tarihe erteledik. Eğer olumlu adımlar atılırsa sürecin işleyeceği; bu tür olaylar yaşanırsa da sürecin ilerlemeyeceğine dair pozisyonumuzu aynen muhafaza ediyoruz.

Finlandiya ayrı bir süreç başlatır mı? Bu onların takdirinde olan bir konu. Görüşmeler ve istişare neticesinde biz de karar vereceğiz.

NATO içinde tarafsızlıklarını yitirmiş olurlar

Yönetimin böyle bir talebinin yahut arzusu olmadığı bize iletildi. Eğer Kongre'de bu ön şart olarak getirilirse, eş zamanlı olarak Yunanistan'ın F-35 talebine olumlu yanıt verirlerse NATO içinde tarafsızlıklarını yitirmiş olurlar. Bizim bunu esas alarak adım atmamız söz konusu olmaz. F-16 programını İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine bağımlı hale getirilirlerse, hiç gündemlerine almazlarsa daha iyi olur.

Programın sona ermesini arzu etmeyiz. Biden yönetiminin de niyetinin bu olduğunu biliyoruz.