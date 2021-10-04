Japonya'nın yeni başbakanı Fumio Kişida

Japonya Parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde (Şuugin) düzenlenen oturumda, meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir araya geldi. Fumio Kişida, partisi LDP ve ortağı Komeito hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugin milletvekillerinden 311'inin oyunu alarak, Japonya’nın 100. başbakanı oldu.

Yeni başbakanın 1 yılı var

LDP liderlik seçimlerinde geçen hafta Kişida, rakipleri Reform Bakanı Kono Taro ile kadın adaylar eski İçişleri Bakanı Noda Seiko ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae'yi mağlup etmişti.

Kişida, görevini 31 Ekim 2021'de düzenlenmesi planlanan olağan genel seçimlere kadar yürütecek.

Japonya başbakanlık koltuğunda yeni isimler

Fumio Kişida, Japonya eski Başbakanı Yoshihide Suga'nın, parti liderliği seçiminde yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından 29 Eylül'de yapılan LDP kongresinde partinin genel başkanlığına seçilmişti. Son dönemde başbakanlık koltuğunda sürekli yeni isimlerin görüldüğü Japonya'da, eski Başbakan Yoşihide Suga, geçen yıl Eylül ayında Şinzo Abe'den başbakanlık görevini devralmıştı.