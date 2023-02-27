İzmir’de cinayet gibi kaza!

İzmir’de meydana gelen kazada; Haşim Karakoyun motorla seyir halindeyken Koray Tan ve Mehmet Ali Tan’ın içinde bulunduğu hafif ticari araç arkadan çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Haşim Karakoyun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Bitlis nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenilen Mehmet Ali Tan ile Koray Tan’ın alkollü oldukları ve emniyetteki ifadelerinde birbirlerini suçladıkları öğrenildi. Kuzen olan 2 şahsın ifadelerinde araç kiralayarak alkol aldıklarını beyan ettikleri, yapılan kan tahlillerinde de yüksek promil alkol tespit edildiği öğrenildi. 13 ve 15 yaşlarında 2 kız evladı olan Haşim Karakoyun’un cinayet gibi kazayla vefatı Tunceli’de büyük üzüntüye yolaçtı.

KGK İl temsilcisi Hüsniye Karakoyun, sakinleştiricilerle ayakta durmaya çalışırken, ağabeyinin ölümünü “Bu bir kaza değil, cinayettir. Alkol almış 2 kişinin bilerek, keyfi olarak genç yaşında bir insanı katlettiği bu olay, kaza olarak nitelendirilemez” diyerek şöyle konuştu:

“Olaydan sonra alınan ifadelerinde alkol aldıklarını beyan eden bu şahıslar, aracı kullanma konusunda birbirlerini suçlamış, her ikisi de aracı ötekinin kullandığını öne sürmüştür. Düşünün ki, 3 şeritli boş bir yolda zikzaklar çizerek kameralara yansıyan bu şahısların aracı, abimin tamamen yolun en sağından ve kendi şeridinde ilerlerken gelip çarpıyor, o kadar güçlü vuruyorlar ki motora, abimin kullandığı motor yaklaşık 200 metre sürüklenerek yanıyor. Aracın sağ tarafı da yanmış. Bunu kaza olarak nitelendirmek, bu tür adamları cesaretlendirir.

Biz canımızı toprağa teslim ettik. 2 kız çocuğu babasız kaldı. Şu hayattaki en güzel babalardan biriydi üstelik. Kız evlatlarıyla kurduğu babalık ilişkisi onu tanıyan herkesin gıpta ettiği türdendi. Su altı sporlarında çok sayıda ödülleri ve madalyaları olan bu kız evlatları babasız bırakan, bizi ağabeysiz bırakan, annemizi evladından ayıran bu olayda canımızı daha da yakan ise biz daha canımızı toprağa teslim etmeden bu şahısların tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldıklarını öğrenmek oldu.

O katillerin dışarda olması bizi daha derinden yaraladı. Vatandaşı kendi adaletini kendisi uygulayacak mecraya mı çekmeye çalışıyorsunuz? Birileri bizden aldığı canın hesabını vermeli.”