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İYİ Parti'de istifa!

İYİ Parti Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kırsal Kalkınma Başkanı Berivan Gökoğlu Yıldızsoy, Millet İttifakı içerisinde yaşanan polemikler nedeniyle partisinden istifa ettiğini, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde ise Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini belirtti.

Yıldızsoy, yaptığı açıklamada, iki yıldır İYİ Parti'de üyeliğinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de taktığı rozetle katıldığım ve İYİ Parti'ye üye ettiğim 1000 kişiyle 25 Mayıs 2023 itibarıyla mevcut sorunlar, gerek ittifak içinde yaşanan polemiklerden dolayı istifa ediyorum. Partideki tüm görevlerimden ayrılıp, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum."

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