İstanbul'da trafiği felç eden kaza!

İstanbul'da sabah saatlerinde kaza meydana geldi.

İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, Kadıköy bölgesindeki trafik kazasıyla karşılaştı.

İETT'ler çarpıştı

Göztepe mevkiinde peronlara gittiği öğrenilen İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa yanaşan bir başka İETT otobüsüne çarptı.

Servis aracı da kazaya karıştı

Çarpmanın etkisiyle İETT, aynı yönde ilerleyen servis minibüsüne arkadan çarpınca ortalık savaş alanına döndü.

2 yaralı

Kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla çevredeki özel bir hastaneye giderken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik felç oldu

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı.

Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

D-100 Karayolu, Kadıköy yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.