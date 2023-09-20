İş insanların hesaplaşması, kanlı bitti!

Olay, Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki otomobil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, Suat Beker ile iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Suat Beker, Haydar Arıcıoğlu'na ateş ederek vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arıcıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polise teslim olan Suat Beker, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu.

Haydar Arıcıoğlu (27)'nu ofisinde tabancayla vurarak öldüren Suat Beker (27) adliyeye sevk edildi. Suçunu itiraf eden Beker'in ruhsatlı 9 tabanca ve 2 tüfeği olduğu öğrenildi. Olaydan sonra polise teslim olduğu öğrenilen Suat Beker'in ifadesinde "Aramızda alacak verecek meselesi vardı. Olay günü tartıştık. İlk silahı o çekti. Ben kendimi korudum" dediği öğrenildi. Şüpheli önlem amacıyla çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Kendimi korudum

Cinayet Büro Amirliğine getirilen Suat Beker, "Haydar ile birlikte oto alım satım işi yapıyorduk. Aramızda bir alacak verecek meselesi yüzünden tartışma vardı. Olaydan bir gün öncede Haydar ofisime geldiğinde bu yüzden kavga etmiştik" dedi. Olay günü Haydar Arıcıoğlu'nun tekrar işyerine geldiğini anlatan Suat Beker'in "Aramızda para yüzünden tartışma çıktı. Bir an da silahını çekti. Bana doğru doğrulttu. Ben de tabancamı çekip rastgele ateş ettim. Amacım öldürmek değil kendimi korumaktı" dediği kaydedildi.

Çok sayıda silah çıktı

Öte yandan polis şüpheli Suat Beker'in evinde yaptığı incelemede adeta bir cephanelik buldu. İşyerinde yapılan aramada 7 tabanca, av tüfeği ve 1175 mermi ele geçirildi. Silahların ruhsatlı olduğu belirlendi. Şüphelinin üzerine toplamda ruhsatlı 9 tabanca ile 2 tüfeği bulunduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlandıktan Suat Beker çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.