İngilizler, Mostafa’yı almak istiyor!

Galatasaray’ın, Mısır ekibi Zamalek’ten kiraladığı genç forvet oyuncusu Mostafa Mohamed için bir İngiliz kulübünden flaş teklif geldi. İddiaya göre, Mostafa için Zamalek’e tam 22 milyon Pound önerdiler.

Mısır basınında çıkan bir habere göre, Galatasaray’ın Zamalek’ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı Mostafa Mohamed için bir İngiliz ekibinden teklif geldi. Mısır futbolunun efsane golcülerinden Amr Zaki, ülke basınına yaptığı açıklamada; Crystal Palace ekibinin Mostafa için astronomik teklifte bulunduğunu ileri sürdü. Mostafa’nın ilk etapta Galatasaray’da oynaması gerektiğini bizzat futbolcunun kendisine söylediğini belirten Zaki, genç oyuncunun İngiltere hayali olduğunu aktardı.

İngilizler çıldırdı! Mostafa için 22 milyon Pound!

6 gün önce Galatasaray’ın 23 yaşındaki genç golcüsü ile konuştuğunu kaydeden Zaki, “Mostafa şu an Mısır Milli Takımının 1 numaralı forveti. Kendisinin Galatasaray’a gitmesi gerektiğini bizzat ben söyledim. Daha sonrası için İngiltere’ye gidebilir. Zaten o da böyle düşünüyor. Şu an, İngiliz ve İtalyan kulüpleri Mostafa’nın gelişimini izliyor. Hatta Mostafa için 22 milyon Pound teklif eden kulüp bile var. Crystal Palace, genç futbolcu için en fazla çaba gösteren ekiplerden biri.” şeklinde konuştu.

Mohamed’in bonservis krizi çözüldü mü?

Mısır ekibi Zamalek’in İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah, “Galatasaray’dan daha fazla bonservis ödeyen bir kulübün olması halinde, Türk ekibinin 4 milyon Dolar’a futbolcunun bonservisinin alınamayacağını” söylemişti. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ise, 2022 Temmuz ayına kadar futbolcunun bonservisini 4 milyon Dolar’a alabileceklerini; bu konuda önceliğin Galatasaray’da olduğunu ve Mostafa’nın Galatasaray futbolcusu olacağını belirtmişti.

Kiralama bedeli 1,66 milyon Euro

Galatasaray’ın 1 milyon 660 bin Euro karşılığında 1,5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed, bu sezon sarı kırmızılı forma ile 5 maça çıkıp 4 gol atmıştı. Sarı kırmızılılar, Zamalek kulübüne 4 milyon Dolar ödeme yaptıkları takdirde, 23 yaşındaki golcünün bonservisini alacak.