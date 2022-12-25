İbrahim Kalın: Hala sessiz mi kalacaksınız?

Terör destekçilerinin Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği şiddet olaylarının görüntülerini paylaşan Kalın, "Bu Fransa'daki PKK. Suriye'de desteklediğiniz terör örgütü." ifadelerini kullandı.

''Paris sokaklarını yakıyorlar''

İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransa'ya tepki göstererek, "Bu Fransa'daki PKK. Suriye'de desteklediğiniz aynı terör örgütü. Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini katletti. Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar. Hala sessiz mi kalacaksınız? Hepimiz PKK'yız diye slogan atıyorlar. Başkan yorum yok" dedi.