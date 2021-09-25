İBO kabilesinin kralı belediye başkan adayı oldu

Nijerya'daki "İbo kabilesinin kralı" Arinz Richard Ogbunuju, Gürcistan'da 2 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlerde başkent Tiflis'te belediye başkanlığına aday oldu. Kral, seçimlerde kazanması durumunda kente yabancı yatırımları çekmeyi hedefliyor.

Gürcistan tarihinde ilk kez, Nijerya asıllı siyahi bir iş insanı, 2 Ekim'deki seçimlerde Tiflis Belediye Başkanı olmak için diğer siyasi rakipleriyle yarışacak.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonunun resmi internet sitesinde, ağustos sonunda yer alan açıklamaya göre, muhalefet partisi "Bizim Birleşik Gürcistan" tarafından Tiflis Belediye Başkanlığına aday gösterilen, Gürcistan vatandaşlığı da bulunan Ogbunuju, yerel ve yabancı basının ilgi odağı oldu.

Parfüm satıcılığından kabile krallığına

Gürcistan'da parfüm satarak iş kuran, daha sonra ikinci el araç ve araç parçası satarak işini geliştiren ve bugün çeşitli işletmelere sahip olan Ogbunuju, ana dil seviyesinde Gürcüce konuşabiliyor.

Turist olarak geldi, iş kurmaya karar verdi

Birçok ülkeyi gezdikten sonra Türkiye'de İstanbul, Ankara ve çeşitli şehirlerde belli bir süre bulunmasının ardından ilk kez 1996'da Gürcistan'a geldiğini aktaran Ogbunuju, bugüne kadar da bu ülkede yaşadığını kaydetti.

Gürcistan'a bir turist olarak geldiğini ancak daha sonra burada kalıp iş kurmaya karar verdiğini anlatan Ogbunuju, "Gürcistan'ı çok beğendim. Burada Gürcü bir kadınla evlendim. Üç çocuğumuz var. Bu ülke beni kabul etti ve ben de bu ülkeyi çok sevdim." ifadelerini kullandı.

"Adetlerimiz birbirine benziyor"

Yaklaşık 4 yıl önce Gürcistan vatandaşlığını da aldığını belirten Ogbunuju, "Ben burada artık diğer Gürcüler gibi yaşıyorum. Bir Gürcü gibi düşünüyorum. Burada hayat kurmak hiç zor gelmedi bana çünkü adetlerimiz birbirine benziyor." şeklinde konuştu.

Gürcistan'da halkın kendi gelenek ve kültürüne sahip çıktığını ifade eden Ogbunuju, "Gelenek ve kültürüne değer vermeyen halkın bir geleceği yok, onlar yabancıları da kabul edemez. Gürcüler ise bu değerlere saygı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İbo kabilesinin kralı"

Nijerya'da, halkın kendisine yıllar önce "İbo kabilesinin kralı" unvanın verdiği bilgisini paylaşan Ogbunuju, "Halkım bana bu unvanı verdi." dedi.

Gürcistan'da siyasete girmeye karar verdiğini ve 2 Ekim'de yapılacak yerel seçimlerde Tiflis Belediye Başkanı olmak için mücadele ettiğini belirten Ogbunuju, "Ben siyasetçi değilim, sıradan bir iş adamıyım. Günlük olarak toplu taşıma araçları kullanıyorum, halkın içindeyim ve onların ne istediklerini iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

"Yabancı yatırımcıların güvendiği kişi benim"

Gerek önceki gerek mevcut hükümetin başkent Tiflis için son derece önemli projeler gerçekleştirdiğini ve etkili faaliyetler yürüttüğünü aktaran Ogbunuju, "Ama halk için genelde istihdam sorunu var ve bu yüzden iş adamı olarak ben bu sorunları çözmek için siyasete girmek istiyorum." diye konuştu.

Ogbunuju, "Yabancı yatırımcılar güvenebilecek yetkiliyi arıyor. İşte onların güvendiği kişi benim. Eminim 4 yıl sonra Tiflis daha güzel ve başarılı bir şehir olacak. Tiflis şimdi de güçlü bir şehir, hükümet bu yönde önemli çalışmalar yapıyor. Mevcut başkan Kakha Kaladze aktif çalışmalar yürütmekte ancak bir tuz eksik ve bu tuz da yatırım."