Herkes şaşırdı! Acun Ilıcalı’nın maç yayınında Exxen gitti, Şeyma Geldi

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen’de yayınlanan maçlar zaman zaman eleştiriliyor.

Son olarak Şampiyonlar Ligi yayıncısı Exxen platformunda yayınlanan maç sırasında IPTV yayıncıları yaptıkları hareketle gündem oldu. Sağ üst köşede yer alan logo'yu "ŞEYMA" olarak değiştiren yayıncılar tepki çekti.

“BUNU ACUNU SEVMEYEN VEYA ŞEYMA YAPTIRIR”

Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında bu konuya yer verildi. Arto görüntüleri görünce "Şeyma'nın sevgilisi Meedo'ya bak sen" diyerek bu saldırıyı Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin yaptığını iddia etti.

Bircan Bali ve Seren Serengil ise bu yorumu itiraz etti. Arto ise "Buradaki şey ben senin kalene gol attım" dedi. Bircan Bali ise "Onu sevmeyen birileri yapıyor. Kötü niyetli insanların siber saldırısı" dedi.

Seren Serengil ise "Bunu ya Şeyma yaptırır ya da Acun'u sevmeyen biri" dedi.