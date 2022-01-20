HDP'li Güzel için hazırlık komisyonu kurulacak
TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırmak için hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdi.
TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ:
- HDP Diyabır Milletvekili Semra Güzel hakkında iki ayrı fezleke müzakere edildi. Bir hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi. 5 üye partilerin TBMM'deki üye sayısına göre belirlendi. 3 üye AK Parti'den, CHP ve HDP'den ise birer üye belirlendi.
- Hazırlık Komisyonu bugün ilk toplantısını gercekleştirecek ve komisyon çalışmaları başlayacak.
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