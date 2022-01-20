HDP'li Güzel için hazırlık komisyonu kurulacak

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ:

- HDP Diyabır Milletvekili Semra Güzel hakkında iki ayrı fezleke müzakere edildi. Bir hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi. 5 üye partilerin TBMM'deki üye sayısına göre belirlendi. 3 üye AK Parti'den, CHP ve HDP'den ise birer üye belirlendi.

- Hazırlık Komisyonu bugün ilk toplantısını gercekleştirecek ve komisyon çalışmaları başlayacak.