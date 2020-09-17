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Halil Sezai'nin elindeki detaya dikkat

67 yaşındaki komşusunu darp eden ünlü şarkıcı Halil Sezai ifade vermek üzere adliyeye gitti. Halil Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Tuzla'da villa komşusu olan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i döven Halil Sezai karakolda verdiği ilk ifadenin ardından serbest kalmıştı. Yaşlı adamı döverken görüntüleri kamuoyuna yansıyan Halil Sezai, bugün savcılık talimatıyla ifade için adliyeye çağrıldı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Halil Sezai'nin iki yanında 2 polis vardı.

Adliyeye girişte sağ elinin sargılı olduğu görülen Halil Sezai, medyanın sorularını yanıtsız bıraktı. Halil Sezai'nin avukatı 'yaşanan talihsiz olayın merkezinde yer aldığı için son derece üzgün ve pişman olduğunun bilinmesini isteriz" dedi.

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