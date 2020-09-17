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Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai'ye tepki

Kuruluş Osman'da oynayacak olan usta Cüneyt Arkın, yaşlı bir adamı öldüresiye döven Halil Sezai'ye sosyal medya hesabından sert çıktı.

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’a katılan Cüneyt Arkın, 67 yaşındaki yaşlı bir adamı tekme tokat döven şarkıcı Halil Sezai’ye sert tepki gösterdi.

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki villasında yaşlı bir adamı döven Halil Sezai, Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

Halil Sezai yaşlı adamı öldüresiye dövdüHalil Sezai yaşlı adamı öldüresiye dövdüMagazin

Yaşlı adamı sert bir şekilde tartaklayan ve ağza alınmayacak sözler söyleyen Halil Sezai, ünlü isimler sert çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Kuruluş Osman’a katıldığı açıklanan büyük usta Cüneyt Arkın, meydana gelen olay sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Cüneyt Arkın paylaşımında Halil Sezai’ya göndermede bulunarak, ‘Şarkı söyleyerek sanatçı olunmaz’ ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım

Kuruluş Osman da yer alacak

Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda oynayacak olan Cüneyt Arkın'ın diziye farklı bir soluk getireceği yorumları yapılıyor.

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