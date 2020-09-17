Halil Sezai rezaletinde yeni görüntüler!

Şarkıcı Halil Sezai'nin gürültü yaptıkları için kendisini uyaran komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği görüntüler dün gündeme bomba gibi düşmüş Sezai’nin magandalığı büyük tepki çekmişti. Olay anına ilişkin yeni görüntüler basına sızdı.

"Elindeki odunla bana saldırdı"



Halil Sezai'nin saldırdığı 67 yaşındaki Hüseyin Meriç yaşadığı dehşeti #AHaber'e anlattı pic.twitter.com/sB7ke9Q4z5 — A Haber (@Ahaber) September 17, 2020

Tuzla'da meydana gelen çirkin olayda Halil Sezai, yaşlı adamın evini basıyor. Arkadaşlarıyla Hüseyi Meriç’in bahçesine gelerek öfkesini bahçedeki kapıdan çıkaran Sezai, oğlunu çağıran adamı darp etmeyi sürdürüyor.

Görüntülerde Halil Sezai evinin önünde kıstırdığı yaşlı adamı darp ediyor. Oğlundan yardım isteyen yaşlı adamın yaşadığı korku ise kameraya anbean yansıdı.

Sezai’nin şiddetine maruz kalan Meriç “Tansiyon ve kalp hastasıyım. Vurduğunda öleceğim diye düşündüm. Hastayım dedim, yine vurdu” dedi.

Halil Sezai ise dün yaptığı açıklamada Meriç’in kendisini aydır taciz ettiğini savundu. Sezai “Yaptığım şey hayvanlık” diyerek özür diledi.