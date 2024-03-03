Hakan Fidan'dan ateşkes açıklaması!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde kapanış konuşması yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayarak son duruma ilişkin bilgiler veren Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Forumda Gazze konusunda görüşmeler yapıldı, küresel sistemin adaletsizliğine dikkat çekildi. Bazı uluslararası aktörlerin farklı meselelerdeki çifte standardı ve uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımları forum esnasında panelistlerce adeta ifşa edildi."

Kalıcı ateşkes sorusuna da yanıt veren Fidan, şöyle konuştu:

"'Gazze'deki süren zulmün durdurulması neredeyse forumun merkezine oturdu. Diplomasinin bütün imkanlarını kullandık. Yaptığımız görüşmelerde taraflar arasında devam eden ateşkese yönelik görüşmelerin devam ettiğini ifade edebilirim. Ramazan'dan önce ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi arzu ve çaba var. Artık uluslararası toplumun yerleşik uygulamalarını bir kenara bırakıp tek taraflı adım atılması gerektiğini dile getirenler var bunu destekliyoruz.''