Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgesi Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referanduma gidecek

Sözde Güney Osetya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sözde Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov, Güney Osetya'nın Rusya'ya katılmasıyla ilgili referandumun 17 Temmuz'da yapılması için kararname imzaladı.

- Bibilov seçimleri kaybetmişti

Güney Osetya'daki sözde devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu 9 Mayıs'ta yapılmış, iktidardaki Anatoliy Bibilov ile muhalefetteki "Nikhas" partisinin lideri Alan Gagloyev'in katıldığı seçimlerde Gagloyev seçilmişti. Gagloyev görevi 21 Mayıs'ta devralacak.

- Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.