Türkiye Sigorta'dan sektörde bir ilk: Esnek sağlık sigortası ESS yayında

Türkiye Sigorta, sağlık sigortacılığı alanında standart kalıpları yıkan yeni ürünü Esnek Sağlık Sigortası’nı (ESS) hizmete sundu. 0-64 yaş aralığındaki tüm bireylerin yararlanabildiği ESS, sektörde ilk kez uygulanan modüler yapısıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar, kendi bütçelerine ve ihtiyaçlarına göre poliçelerini sıfırdan tasarlayarak sadece ihtiyaç duydukları teminatları satın alabiliyor.

“Sektörde yeni bir dönem başlıyor”

Ürünün sunduğu özgürlük alanına dikkat çeken Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, şu açıklamada bulundu:

“Mevcuttaki ürün yapısını kişiye özel hale getirerek daha güçlü, özgür, yönetilebilir, seçilebilir ve müşteri memnuniyetini artıracak nitelikte bir ürünle sigortalılarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda; kişisel alışveriş sepetine eklenebilir teminat yapıları, limitler, networkler, ek hizmet ve avantajlar içeren yeni ürünümüz ESS ile kalıpların dışına çıkarak sektörde yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Türkiye Sigorta Esnek Sağlık Sigortası modeli ile pazarda özellikle ‘aynı aile içinde kişi bazında farklı teminat, farklı kurum ağı, farklı limit kombinasyonu’ tarafında iddialı yer almayı hedefliyoruz. Sigortalılarımızın farklı sağlık modülleri arasından seçim yapabildiği, poliçeyi bütçeye göre genişletip daraltabildiği, özelleştirilebilir bir deneyim sunuyoruz.”

Bekleme süresi kalkıyor

ESS ile yatarak ve ayakta tedavi için farklı hastane ağları seçilebilirken, doğum teminatında sektörde bir ilk olarak bekleme süresini kaldırma opsiyonu sunuluyor. Hibrit yapısı sayesinde aynı aile içerisindeki her birey için ayrı limit ve network belirlenebilirken, ödemelerde 12 taksit avantajı sağlanıyor.