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AjansHaber Gündem Savunma ve havacılık sanayisinden mayısta rekor ihracat

Savunma ve havacılık sanayisinden mayısta rekor ihracat

Savunma ve havacılık sanayisi, ihracatta büyümesini sürdürdü. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sektörün mayıs ayı ihracat verilerini açıkladı.

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Savunma ve havacılık sanayisinden mayısta rekor ihracat

Savunma ve havacılık sanayisinin mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artışla 992 milyon dolara ulaştı. Sektörün ocak-mayıs dönemindeki toplam ihracatı ise 3 milyar 863 milyon dolar olarak kaydedildi.

Buna göre sektörün mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,9 artarak 992 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Ocak-mayıs döneminde 3,8 milyar doları aştı

Görgün, yılın ilk beş ayına ilişkin ihracat performansını değerlendirerek, “Ocak-mayıs döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 artışla 3 milyar 863 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Elde edilen bu sonuç, savunma ve havacılık sanayimizin üretim kapasitesinin, mühendislik yetkinliğinin, ihracat kabiliyetinin ve uluslararası rekabet gücünün somut bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Yüksek katma değerli ürünlerin, sahada etkinliği kanıtlanmış sistemlerin ve genişleyen uluslararası iş birliklerinin ihracat performansını desteklediğini belirten Görgün, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü irade ve stratejik vizyon doğrultusunda, savunma ve havacılık sanayimiz teknoloji geliştiren, üreten ve ihraç eden yapısını kararlılıkla güçlendirmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Görgün’den paydaşlara teşekkür

Savunma ve havacılık sanayisinin genişleyen ekosistemi, artan üretim gücü ve sürdürülebilir ihracat vizyonuyla Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Görgün, sektörün başarısında emeği bulunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Görgün, paylaşımını, “Bu başarıda emeği bulunan savunma sanayisi şirketlerimize, çalışanlarımıza, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” sözleriyle tamamladı.

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