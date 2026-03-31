MHP Genel Başkanı Bahçeli: “ABD Netanyahu’nun kuyruğuna takıldı”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık Meclis grup toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın içinden geçtiği çelişkili döneme dikkat çeken Bahçeli, emperyalist güçlerin stratejilerini şu sözlerle analiz etti:

"Dünya çelişkili bir dönemden geçiyor. Bir yanda adalet isteyenler bir yanda zalimler var. Emperyalist güçler, insani duyarlılıkları ve uluslararası kuralları yok sayarak ya da ortadan kaldırarak kendi imtiyaz ağlarını genişletme çabası içindedir. Teknolojik ve ekonomik hakimiyetin sağladığı üstünlükle hedef alınan ülkelerde etnik ve dini unsurlar, istikrarsızlaştırmanın en önemli araçları ya da iş birliği aktörleri olarak kullanılmaktadır."

"İsrail'de rejim değişikliği kaçınılmazdır"

Bölgedeki istikrarsızlığın kökenlerine değinen ve İsrail yönetiminin politikalarını eleştiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, çözümün Netanyahu'dan kurtulmak olduğunu vurguladı:

"Daha önce de ifade edildiği gibi dünya Yahudilerinin İsrail'in bu halinin sürdürülemez olduğunu ve Yahudiliğe zarar verdiğini görmesi ve bunu insanlığa ilan etmesi gerekmektedir. Bize göre İsrail antisemitizmi üreten yeni bir araç haline gelmiştir ve bu sapkınlıktan arındırılması dünya Yahudiliği için de oldukça önemli ve kaçınılmazdır. Artık İsrail'in Netanyahu'ya mahkum ve mecbur olmadığının, Netanyahu'nun politika ve yaklaşımlarının Yahudiliği temsil etmediğinin yüksek sesle haykırılması zamanı gelmiştir. Orta Doğu'da bir rejim değişecekse bu İsrail olmalıdır."

ABD ve bölge siyasetine yönelik uyarılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu ve bölgesel kardeşlik hukukunu hatırlatan Bahçeli, İran halkının yanında durulması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Trump, 340 milyonluk Amerika Birleşik Devletleri'ni 10 milyonluk İsrail'in kan emici Başbakanı Netanyahu'nun kuyruğuna takmış ve tüm bölgeyi felakete sürüklemiştir. Zaman, geçmişte yapılan yanlışlıkları, komşuluk ve kardeşlik hukukuna uymayan davranışları ve kendi içindeki hak mahrumiyetlerini bir kenara bırakıp bu ahlaksız saldırı karşısında haktan ve hukuktan yana olmak ve Siyonist zalimliğe karşı İran halkının yanında durma zamanıdır. O sebeple dünya, Türkiye'nin samimiyetle yürüttüğü diplomatik çabalara ses vermeli ve savaşa karşı ortak bir tavır geliştirme basiretini göstermelidir."

Belediye yolsuzlukları ve terörle mücadele

Son olarak yerel yönetimlerdeki skandallara ve milli birlik projelerine değinen MHP Genel Başkanı Bahçeli, hukuki sürecin önemini şu ifadelerle vurguladı:

“CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk skandalları. Şehrin emini olması gerekenler, yozlaşmanın zirvesine çıkmışlardır. Çarpık ilişki ağları derinleşmiştir. Ancak hiçkimse dokunulmaz değildir. Hukukun üstünlüğü esastır ve sonuna kadar üzerine gidilmesi kaçınılmazdır.”