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AjansHaber Gündem İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 73 gözaltı

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 73 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 73 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 73 gözaltı


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve “sokak satıcısı” olarak bilinen 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Beyoğlu ilçesindeki Tarlabaşı, Hacı Ahmet ve Hacı Hüsrev bölgelerinin de aralarında bulunduğu 66 adrese yapılan baskınlarda 73 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 22’sinin başka suçlardan cezaevinde olduğu, 1 kişinin ise askerlik görevini yaptığı belirlendi.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirilirken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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