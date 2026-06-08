İstanbul merkezli “şike” operasyonunda 82 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 Haziran’da düzenlenen operasyonda yakalanan 82 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmanın detayları

Soruşturma kapsamında, şüpheli İ.Ö.Ö.’nün koordine ettiği iddia edilen suç ağı üzerinden, sonucu önceden belirlenen müsabakalar aracılığıyla hem yasal hem de yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği tespit edildi.

Elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları üzerinden farklı hesaplara aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

Ayrıca suç örgütü içerisinde döviz ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren kişilerin de yer aldığı ortaya çıkarıldı.

192 milyar liralık işlem hacmi

Yapılan teknik ve mali incelemelerde, söz konusu ağ üzerinden yaklaşık 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ilk etapta 80 şüpheli gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalarda 6 kişi daha yakalanmış, bunlardan 4’ü serbest bırakılmıştı.

Mal varlıklarına el konuldu

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 350 milyon lira değerinde 83 taşınmaz ve menkul mala el konuldu.

Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına da bloke işlemi uygulandı.