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AjansHaber Gündem İşsizlik oranı yüzde 7,6’ya geriledi: Son 21 yılın en düşük seviyesi

İşsizlik oranı yüzde 7,6’ya geriledi: Son 21 yılın en düşük seviyesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haziran ayı iş gücü verilerini değerlendirerek işsizlik oranının yüzde 7,6 ile 2005’ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini, tek haneli işsizlik döneminin ise 38’inci aya ulaştığını bildirdi.

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İşsizlik oranı yüzde 7,6’ya geriledi: Son 21 yılın en düşük seviyesi
KAYNAK: (AA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haziran ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Uygulanan ekonomik program ve reformların iş gücü piyasasında olumlu sonuçlar verdiğini belirten Yılmaz, istihdamın güçlenmeye devam ettiğini ifade etti.

İşsizlikte 21 yılın en düşük seviyesi

Haziran ayı verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, işsizlik oranındaki düşüşe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde iş gücü piyasamız istikrarlı görünümünü korurken, işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38’inci aya taşımıştır.”

Yılmaz, işsizlik oranının yüzde 7,6 ile 2005 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini vurguladı.

Genç ve kadın istihdamına vurgu

Gençler ve kadınlar arasındaki işsizlik oranlarında da önemli iyileşmeler kaydedildiğini belirten Yılmaz, bu kesimlere yönelik desteklerin süreceğini ifade ederek, “Önemli iyileşmeler sağladığımız genç ve kadın istihdamını desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Reel sektöre 1 trilyon liralık finansman desteği

Küresel belirsizliklere rağmen üretim ve istihdamı desteklemeye yönelik adımların sürdüğünü belirten Yılmaz, sağlanan finansman desteklerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını 750 milyar Türk lirasına çıkarırken, imalat sanayimiz için 250 milyar Türk liralık yeni kredi desteğini devreye aldık. Böylece yatırım ve işletme sermayesine yönelik uygun koşullu finansman imkânını toplam 1 trilyon Türk lirası seviyesine ulaştırdık. Diğer yandan emek yoğun hassas sektörlerde istihdamın korunması kaydıyla çalışan başına aylık 3500 Türk lirası destek sağlıyoruz. Bu desteklerle işletmelerimizin üretim ve yatırım kapasitesini güçlendirirken, mevcut istihdamın korunmasına ve yeni istihdam oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Diğer taraftan iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerileri güçlendirecek programları yaygınlaştırıyor, özellikle gençlerin, kadınların ve iş gücüne katılımı sınırlı kalan kesimlerin istihdama erişimini kolaylaştırıyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızla ekonomimizin dayanıklılığını güçlendiriyor, istikrar içinde büyüme ve kalıcı refah hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

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