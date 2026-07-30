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AjansHaber Gündem Göç İdaresi Başkanı Yazıcı’dan insan ticaretiyle mücadelede ihbar çağrısı

Göç İdaresi Başkanı Yazıcı’dan insan ticaretiyle mücadelede ihbar çağrısı

Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, 30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü dolayısıyla vatandaşlara şüpheli durumları YİMER 157 veya 112’ye bildirmeleri çağrısında bulunarak, “Yapılacak tek bir bildirim, bir insanın hayatını kurtarabilir.” dedi.

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Göç İdaresi Başkanı Yazıcı’dan insan ticaretiyle mücadelede ihbar çağrısı
KAYNAK: (AA)

Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, 30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. İnsan ticaretinin modern köleliğin en ağır örneklerinden biri olduğunu belirten Yazıcı, suçla mücadelede kamu kurumları ve vatandaşların iş birliğinin önemine dikkat çekti.

“İnsan ticareti modern köleliğin en acı yüzü”

30 Temmuz’un insan onurunu korumaya yönelik farkındalık açısından önemli bir gün olduğunu vurgulayan Yazıcı, insan ticaretinin kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere birçok kişiyi mağdur ettiğini belirterek şunları söyledi:

“İnsanlar cinsel istismar, zorla çalıştırma, zorla dilendirme, organ ticareti veya suç işlemeye zorlama amacıyla sömürülüyor. İnsan ticareti suçundan en çok kadınlar ile çocuklar etkileniyor.”

Risk alanlarının değiştiğini ifade eden Yazıcı, suç örgütlerinin sosyal medya ve çevrim içi platformlar üzerinden mağdurlara daha kolay ulaştığını, Türkiye’nin de bu yeni yöntemlere karşı mücadelesini sürekli güncellediğini kaydetti.

“Yeni eylem planıyla dijital tehditlere karşı önlemleri artırıyoruz”

Göç İdaresi Başkanlığının insan ticaretiyle mücadelenin koordinasyonunu yürüttüğünü belirten Yazıcı, kurumlar arası iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bakanlığımız öncülüğünde kolluk kuvvetlerimiz, adli makamlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla tam bir iş birliği içindeyiz. Yeni eylem planımızla da hem kurumlar arası uyumu artırıyor hem de bu yeni dijital tehditlere karşı çok daha etkin önlemler alıyoruz.”

YİMER 157’ye gelen ihbarlarla 197 mağdur kurtarıldı

İnsan ticaretiyle mücadelede önceliğin mağdurları korumak olduğunu vurgulayan Yazıcı, YİMER 157 ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiğini belirterek şöyle konuştu:

“Sadece YİMER 157’ye gelen doğrulanmış bildirimler sayesinde bugüne kadar 197 mağduru kurtardık. Kolluk birimlerimiz ve diğer kurumlarımızla yürüttüğümüz çalışmalarla da 2025 yılından bu yana tam 406 kişiyi koruma altına aldık.”

Kurtarılan mağdurlara barınma, psikolojik destek, sağlık hizmeti ve hukuki yardım sağlandığını ifade eden Yazıcı, yabancı uyruklu mağdurların da güvenli şekilde ülkelerine gönderildiğini belirterek, “Bizim amacımız sadece suçluyu yakalamak değil, kırılan bir hayatı yeniden ayağa kaldırmak.” dedi.

Vatandaşlara ihbar çağrısı

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yazıcı, insan ticaretiyle mücadelenin ortak sorumluluk olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bu mücadele sadece devletin değil, hepimizin ortak sorumluluğu. Vatandaşlarımızdan ricamız, şüpheli bir durumla karşılaştıklarında YİMER 157 veya 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları. Yapılacak tek bir bildirim, bir insanın hayatını kurtarabilir. Biz devlet olarak tüm imkanlarımızla sahada olmaya ve insan onurunu korumak için çalışmaya devam edeceğiz.”

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