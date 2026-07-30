Dijitalleşen ikinci el araç pazarında alıcılara “dijital doğrulama” uyarısı

İkinci el otomobil ticaretinin büyük ölçüde dijital platformlara taşınması, tüketicilere araçlara daha kısa sürede ve kolay biçimde ulaşma imkanı sunarken ilanlarda paylaşılan bilgi ve belgelerin güvenilirliğini de satın alma sürecinin önemli unsurlarından biri haline getirdi.

Otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşümün işlemleri hızlandırdığını ancak beraberinde yeni riskleri de gündeme taşıdığını anlatan Erkoç, dijitalleşmenin alım satım süreçlerine etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkinci el araç arayışlarının son yıllarda büyük ölçüde internet ortamına taşındığını aktaran Erkoç, vatandaşların ilanlarda yer alan fotoğraflar, ekspertiz raporları, araç geçmişi bilgileri ve satıcı profillerini daha dikkatli değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Dijital içeriklerin doğruluğu sorgulanmalı

Tüketicilerin satın alma kararından önce yürüttüğü araştırmaların önemli bölümünü dijital platformlar üzerinden gerçekleştirdiğine işaret eden Erkoç, internet ortamının sağladığı kolaylıkların bilgi doğrulama ihtiyacını daha da artırdığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu durum, zaman ve erişim açısından önemli avantajlar sağlıyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte, dijital içeriklerin doğruluğunu sorgulamak da her zamankinden daha önemli hale geliyor. Araç alırken sadece kaportaya, motora veya ekspertiz raporuna değil, dijital ortamda sunulan bilgilerin güvenilirliğine de dikkat edilmesi gerekiyor.”

“Güven sektörümüzün temel önceliklerden”

Satış işlemlerinin kurumsal firmalar aracılığıyla yürütülmesinin hem mevzuata uygunluk hem de satış sonrasında muhatap bulunabilmesi açısından önem taşıdığını dile getiren Erkoç, şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızın araç alım satım işlemlerini, yetki belgeli ve kurumsal işletmeler aracılığıyla gerçekleştirmeleri büyük önem taşıyor. Kurumsal işletmeler, hem mevzuata uygun hareket ediyor hem de satış sonrası süreçlerde tüketicinin muhatap bulabilmesini sağlıyor. Dijitalleşen ticaret ortamında güven unsurunun korunması, sektörümüz açısından temel önceliklerden biridir.”

Bilgi doğrulama süreçleri önem kazanıyor

Türkiye’de her yıl milyonlarca aracın el değiştirdiği ikinci el otomotiv pazarının büyük bir ekonomik yapı oluşturduğunu belirten Erkoç, sektörün teknolojik dönüşüme uyum sağladığını ancak tüketici farkındalığının da aynı ölçüde geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Güvenli ticaretin bilinçli tüketici davranışından geçtiğinin altını çizen Erkoç, mekanik incelemelerin bilgi ve belge kontrolleriyle birlikte yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Artık yeni bir döneme giriyoruz. Araç alırken yalnızca mekanik kontroller değil, bilgi doğrulama süreçleri de önem kazanıyor. Tüketicilerimizin ekspertiz, araç geçmişi sorgulaması, yetki belgesi kontrolü ve satıcı güvenilirliği gibi konuları birlikte değerlendirmesi gerekiyor.”

Araç geçmişi resmi kanallardan kontrol edilmeli

Satın alma işlemi tamamlanmadan önce aracın hasar, kaza, muayene, kilometre ve sahiplik bilgilerinin kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çeken Erkoç, yalnızca satıcının beyanıyla hareket edilmemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Teknolojik gelişmelerle birlikte, güvenlik ve şeffaflık mekanizmalarının daha da güçlendirilmesi önem taşıyor. Araç almak isteyenler satın almadan önce mutlaka aracın geçmiş kayıtlarını kontrol etmesi gerekiyor. Resmi kanallardan aracın hasar ve kaza geçmişi, muayene ve kilometre kayıtları gibi bilgilerine bakılması da önem taşıyor. Ayrıca sahiplik durumuna ilişkin mevcut bilgilerin kontrol edilmesi, yalnızca satıcının söylemiyle hareket edilmemesi gerekiyor.”