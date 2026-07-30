Örümcek-Adam: “Yepyeni Bir Gün” vizyona giriyor

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, aksiyondan animasyona 4 yeni film vizyona girecek.

“Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün”

Tom Holland, Zendaya ve Sadie Sink’in başrollerini paylaştığı “Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün”, aksiyon ve macera tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Destin Daniel Cretton’un yönetmenliğini üstlendiği film, kendini sevdiklerinin hafızasından gönüllü olarak silmek zorunda kalan Peter’ın, artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York sokaklarında tek başına suçla savaşırken yaşamaya başladığı fiziksel değişimle mücadelesini konu alıyor.

Kendisini tamamen şehrini korumaya adamış bir Örümcek-Adam olan Peter, üzerindeki baskının tetiklediği şaşırtıcı fiziksel evrimle boğuşurken, ortaya çıkan gizemli suç dalgası onu bugüne kadar karşılaştığı en güçlü tehditlerden biriyle karşı karşıya bırakıyor.

“Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün”

Johnny Depp’in yönetmenliğini yaptığı “Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün”, dram ve komediyi bir araya getiren hikayesiyle vizyona girecek.

Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland, Luisa Ranieri, Stephen Graham ve Al Pacino’nun rol aldığı film, İtalyan bohem ressam Amedeo Modigliani’nin hayatındaki çalkantılı 72 saati beyaz perdeye taşıyor.

1916 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın gölgesindeki Paris’te geçen yapım, polisten kaçan ve şehri terk etmeyi düşünen sanatçının sanat, kaos ve dostlukla örülü günlerine odaklanıyor.

Haftanın animasyonları

Mustafa Nebi Filik’in yönettiği “Melodi ve Neşeli Notalar”, Melodi ile Efe’nin İstanbul’un farklı noktalarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurma serüvenini anlatıyor.

Mohammad Pirzadi imzalı “Özgür Kedi Scotty” ise sokaklarda yalnız yaşamaya alışkın Scotty’nin, ev kedisi Katie ile birlikte çıktığı yolculukta aidiyet duygusunu keşfetmesini konu alıyor.