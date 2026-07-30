İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10 yılda 2,3 milyondan fazla dosyayı karara bağladı

İlk derece mahkemelerinin kararlarını incelemek ve yargıdaki iş yükünü azaltmak amacıyla 20 Temmuz 2016’da faaliyete geçirilen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 37 ceza ve 64 hukuk dairesi olmak üzere toplam 101 dairede çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, mahkemenin hukuk dairelerine 2016’dan bu yana 1 milyon 493 bin 414 dosya ulaştı. Bu dosyalar hakkında onama, bozma, görevsizlik, yetkisizlik ve birleştirme kararları verilirken, 1 milyon 247 bin 938 dosya karara bağlandı. Hukuk dairelerine 2026 yılında gelen yeni dosya sayısı ise 116 bin 429 oldu.

Ceza dairelerinde 1 milyonun üzerinde dosya sonuçlandırıldı

Ceza dairelerine ise 2016’dan itibaren 1 milyon 200 bin 621 dosya geldi. Bu dosyalar hakkında onama, bozma, görevsizlik, yetkisizlik ve birleştirme yönünde kararlar verilirken, 1 milyon 72 bin 204 dosya sonuçlandırıldı. Ceza dairelerine 2026 yılında gelen yeni dosya sayısı 107 bin 567 olarak kayıtlara geçti.

Böylece İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde hukuk ve ceza dairelerine gelen toplam 2 milyon 694 bin 35 dosyanın 2 milyon 320 bin 142’si karara bağlanmış oldu.

FETÖ dosyalarının büyük bölümü tamamlandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde FETÖ’ye ilişkin dosyaların büyük bölümü sonuçlandırılırken, incelemesi devam eden 212 FETÖ dosyası bulunuyor.