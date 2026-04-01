Dünya Kupası biletini alan Milliler yurda döndü

Milliler, İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Kosova’nın başkenti Priştine’den özel uçakla İstanbul’a gelen A Milli Futbol Takımı’nı, havalimanında toplanan bir grup futbolsever büyük bir heyecanla karşıladı.

“Dünya Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz”

Burada açıklamada bulunan A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ettikleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Sonunda bitti. Yolculuğumuz da çok güzel geçti. Çok eğlendik, çok keyif aldık. İnşallah artık Dünya Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." şeklinde konuştu.

Dünya Kupası hedeflerinin sorulması üzerine tecrübeli futbolcu, "Hedef tabii ki ilk önce gruptan çıkmak. Ondan sonra adım adım ilerlemek. İlk önce gruptan çıkmayı başarmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ben büyük konuşmayı sevmiyorum. Adım adım ilerlemeyi seviyorum. Takımımıza inanıyorum. Tüm kardeşlerimizin eline sağlık. Ülkemize bu mutluluğu yaşattığımız için çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na en son 2002'de katıldığının hatırlatarak, "2002'de çok küçüktüm. Oradaki abilerimi izleyerek büyüdüm. Onlar sayesinde bu heyecanı yaşadım. İnşallah biz de bu heyecanı şimdiki gençlere yaşatırız." şeklinde aktardı.

Milli futbolcu, Dünya Kupası'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak olmalarına ilişkin, "İyi bir grubumuz var. Başarmamız gerekiyor. Çok zorlu maçlar oynadık. Şimdi Dünya Kupası'na da iyi hazırlanıp, ilk olarak grubumuzdan çıkmayı hedefliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.