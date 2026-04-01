Dünya Kupası biletini alan A Milli Futbol Takımı’na tebrik yağdı

Bizim Çocuklar'ın başarısını birçok siyasi isim tebrik etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterdiğiniz azim, mücadele ve inanç milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşattı. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Harikasınız bizim çocuklar. 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek, Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanan ve milletimize büyük bir sevinç yaşatan A Milli Futbol Takımı'mızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şampiyonada millilerimize başarılar diliyorum. Yolun sonu final olsun."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Eleme maçlarında üstün performans sergileyerek bizleri gururlandıran Bizim Çocuklar’a 24 yıl aradan sonra mücadele edeceğimiz 2026 Dünya Kupası’nda başarılar diliyorum. A Milli Futbol Takımımızın halkımızı sevindirecek sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

"Bu gurur hepimizin"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2026 Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Bakan Fidan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2026 Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor; bu sevinci milletimize yaşatan futbolcularımıza, teknik heyetimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Aynı azim ve inançla dünya sahnesinde mücadeleye devam edeceğiz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaşımında, "Dünya kupasında biz de varız. Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya gidiyoruz. Haydi Bizim Çocuklar. Yolun sonu kupa olsun." mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Beklenen an geldi, hasret bitti. İstikamet Dünya Kupası. Mücadelesiyle göğsümüzü kabartan, bizlere bu sevinci yaşatan Milli Takımımıza teşekkürler. Bu gurur hepimizin! Helal olsun size." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bizim Çocuklar bir kez daha tarih yazdı. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde Kosova'yı mağlup ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Bekle bizi Dünya Kupası!" paylaşımında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

"Bizim Çocuklar Dünya Kupası'nda! 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Önümüzde kazanılmayı bekleyen yeni zaferler var. Birlikte nice başarılara!"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya Kupası'ndayız! Kosova karşısında gösterdikleri mücadeleyle 2026 FIFA Dünya Kupası biletini alan A Milli Futbol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. 24 yıllık hasreti sona erdiren tüm sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyor, Bizim Çocuklar'a 2026 FIFA Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!" mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Dünya Kupası'ndayız! Kosova karşısında elde edilen bu galibiyetle Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Azmin, inancın ve ay-yıldızlı formaya duyulan sevdanın zaferidir bu! Milletimize yaşattığınız bu büyük gurur için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bizim Çocuklar Dünya Kupası'nda. Sizinle gurur duyuyoruz, inanıyoruz, devamı gelecek." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları kaydetti:

"Bizim Çocuklar Dünya Kupası'nda. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibi tebrik ediyor, Dünya Kupası'nda başarılarının devamını diliyorum. Yolunuz açık olsun."

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı kutluyor, Bizim Çocuklar'a Dünya Kupası'nda milletimizi gururlandıracak başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: