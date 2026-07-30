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AjansHaber Gündem Bakan Kurum: "Antalya’da uygulama ve uzlaşıya dayalı bir COP31 Başkanlığı yürüteceğiz"

Bakan Kurum: "Antalya’da uygulama ve uzlaşıya dayalı bir COP31 Başkanlığı yürüteceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fas Milli Günü Programında iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekerek, COP31 sürecinde Antalya’da şeffaf, uygulama ve uzlaşı odaklı bir başkanlık yürüteceklerini söyledi.

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Bakan Kurum: "Antalya’da uygulama ve uzlaşıya dayalı bir COP31 Başkanlığı yürüteceğiz"
KAYNAK: (AA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fas Milli Günü Programında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Fas ile her alanda iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini belirterek, COP31 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fas’ın COP22 Dönem Başkanlığını başarıyla yürüttüğünü hatırlatan Kurum, Türkiye olarak COP31’de bu başarıyı daha da ileri taşıyacak adımları kararlılıkla atacaklarını ifade etti.

“Afrika’daki temiz pişirme sorunu dünyanın en büyük adaletsizliklerinden biri”

COP31’in insanlığın küresel ölçekte ağır sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştirileceğini belirten Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yakın dönemde yaşanan çatışmalar ki bu çatışmaların ülkelere faturası, küresel ekonomiye yükleri halen devam ediyor ve borç yükleri de bu anlamda giderek ağırlaşıyor. Afrika’da 1 milyar insanın yaşadığı temiz pişirme sorununun dünyanın en büyük adaletsizliklerinden biri olduğunun farkındayız. Yaşadığımız süreçte iklim değişikliğinin etkilerini maalesef hem ülkemiz hem de yakın coğrafyamız net bir şekilde hissetmektedir. İspanya’da, Fransa’da, ülkemizde yaşanan orman yangınları maalesef şehirlerimizi, insanımızı ciddi derecede etkilemektedir. Bu kötü gidişatı değiştirebilmek adına Antalya’da tüm kararlılığımızla hareket edeceğiz. Artık sözlerin bittiği, uygulamanın öne çıktığı, sözden uygulamaya geçilmesi gerektiğinin altını çizerek tüm dünya ülkeleriyle bu kararlılığımızı ortaya koyacak ve bu anlamda aksiyona, uygulamaya ve uzlaşıya dayalı bir COP Başkanlığı süreci yürüteceğimizi de buradan sizlerin huzurunda bir kez daha ifade etmek isterim. Bu anlamda şeffaf bir başkanlık süreci yürütüp kimsenin geride bırakılmadığı bir anlayışı Türkiye, COP31 Başkanlığı sürecinde ortaya koyacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm dünya ülkeleriyle de bu anlamda uzlaşıyla hareket edeceğiz. Gerek Faslı dostlarımızın tecrübelerinden gerek diğer COP Başkanlığı süreci yürütmüş ülkelerin tecrübelerinden, kararlarından istifade ederek dünyamızın geleceği adına önemli çıktıları Antalya’da hep birlikte elde edeceğiz.”

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Murat Kurum
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