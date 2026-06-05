Bakan Gürlek’ten Mustafapaşa’da Cumhur İttifakı adayına destek çağrısı

7 Haziran’da belediye başkanlığı seçimi yapılacak Mustafapaşa beldesini ziyaret eden Gürlek, esnaf ziyaretlerinin ardından vatandaşlarla sohbet etti. Belde meydanında çalışma yapan siyasi partilerin seçim stantlarını da ziyaret eden Gürlek, Mustafapaşa Belediyesi önündeki programda vatandaşlara hitap etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Gürlek’e, sırtında “Akın Gürlek” yazılı “50” numaralı Ürgüpspor futbol takımı forması ile atkısı hediye edildi.

“Bölgenin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz”

Konuşmasında, bakan sıfatıyla değil, doğup büyüdüğü yörenin bir evladı olarak beldede bulunduğunu ifade eden Gürlek, bölgenin sorunlarını yakından bildiğini söyledi.

İhtiyaç ve taleplerin çözümü için ilgili bakanlıklarla koordinasyon halinde çalıştıklarını belirten Gürlek, göreve başladığı günden bu yana Nevşehirli vatandaşlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gürlek, şöyle konuştu:

“Sorunları bizzat bakanlarımızla görüştük. Kültür ve Turizm Bakanımız özellikle bölgede sit alanlarıyla ilgili problem olduğunu, Ayvalık Mahallesi’nde çok kısa sürede sorunun çözüleceğini belirtti. Bu en önemli problemdi, bölgenin en büyük gelir kaynağı turizm. Allah’ın izniyle bu problem ortadan kaldırılacak. Bu bölgemizin diğer bir problemi doğal gaz. AK Parti belediyeleri olarak biliyorsunuz, üzerimize düşen ne varsa her şeyi yapmak zorundayız. Burada da doğal gaz firmamızın yetkilileri var. Onlardan söz aldık. İnşallah çok kısa sürede doğal gaz tamamen konutlarımıza, iş yerlerimize gelecek. Size bir müjde daha olsun. Yolda gelirken Sayın Murat Kurum Bakanımızla görüştüm. Özellikle burada bir TOKİ ihtiyacı var. TOKİ biliyorsunuz deprem bölgeleri dahil olmak üzere tüm Türkiye’de modern konut inşa ediyor. Sağ olsun Sayın Bakanımız da ‘vatandaşlarımıza benim adıma da müjde verebilirsin’ dedi. Beldede 150 TOKİ konutunun projesine başlayacakları müjdesini verdi. Biz diğer bakanlıklarla da istişare halindeyiz. Sürekli olarak toplantı yapıyoruz. Özellikle Nevşehir’imizin, bölgemizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz.”

Kültür Yolu Festivali Mustafapaşa’da da düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kapadokya’da gerçekleştirilecek Kültür Yolu Festivali’nin programlarından bir bölümünün Mustafapaşa beldesinde yapılacağını belirten Gürlek, organizasyonun bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhur İttifakı adayına destek istedi

Hafta sonu gerçekleştirilecek seçimlere de değinen Gürlek, Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adayı Mustafa Özer’e destek verilmesini istedi.

AK Parti’nin belediyecilik alanında uzun yıllardır önemli hizmetlere imza attığını ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

“Örnek belediyecilik AK Parti ile başladı. Mustafapaşa’da 7 Haziran’dan sonra Mustafa Özer başkanımızın bu işi hakkıyla yapacağına inanıyoruz. Bu konuda bir hemşehriniz olarak sizden destek bekliyoruz.”

Programda Cumhur İttifakı’nın Mustafapaşa Belediye Başkan adayı Mustafa Özer de vatandaşlara hitaben bir selamlama konuşması yaptı.

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mustafapaşa programı öncesinde Nevşehir Valiliğini ziyaret etti.