Bakan Fidan: “Türkiye’nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisi eksik kalır”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile Sofya’daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok boyutlu şekilde ilerlediğini ve stratejik iş birliğinin derinleştiğini vurguladı.

Sınır kapıları ve altyapı projeleri

Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa edilmesine yönelik ortak iradeye dikkat çeken Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa’nın en yoğun sınır kapısı olan (Bulgaristan ile) Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Sınır kapılarımızdaki kapasitenin artırılması ve bölgesel bağlantısallığı güçlendirecek kara yolu ve demir yolu projeleri üzerinde de görüş alışverişinde bulunduk.”

AB mimarisi ve Türkiye vurgusu

Türkiye’nin Avrupa’daki rolüne dikkat çeken Fidan, şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitenin zayıflayacağı açıktır. AB’nin ekonomik geleceği, rekabet gücünü artırmasına, dayanıklılığını pekiştirmesine ve yakın coğrafyasında tedarik zincirlerini yeniden kurabilmesine bağlıdır.”

İkili ilişkiler ve fırsat alanı

Bulgaristan’daki yeni hükümetin oluşturduğu fırsat alanına işaret eden Fidan, şunları söyledi:

“Dolayısıyla aramızdaki iş birliğini modern zamanlarda da en üst düzeye taşımak, sorumlu makamlardaki bizler için bir ödevdir. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) bu konudaki iradesi son derece net ve sarihtir. Bulgaristan’la ilişkilerimizi mümkün olan en üst düzeye çıkarma arzusundayız.”

Fidan ayrıca, “Radev’in kurduğu hükümetle büyük bir fırsat alanı olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullanarak, siyasi istikrarın iki ülke arasındaki projeleri hızlandıracağını belirtti.

Bölgesel iş birliği ve Güneydoğu Avrupa Zirvesi vurgusu

Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Zirvesi’ne ilişkin konuşan Fidan şu ifadeleri kullandı:

“Zirvenin Bulgaristan ev sahipliğinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini takdir ediyoruz. Bölgesel konuların ‘bölgesel sahiplenme’ anlayışıyla ele alınması gerektiğini vurguladık.”

Soydaşlar, güvenlik ve ekonomi

Bulgaristan’daki Türk ve Müslüman topluma dikkat çeken Fidan, şu ifadeyi kullandı:

“Bulgaristan Türkleri ve Müslümanları bu bağların pekiştirilmesinde müstesna bir rol oynamaktadır.”

Sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadeleye ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Düzensiz göç başta olmak üzere sınır güvenliğimizi ilgilendiren ortak tehditlerle mücadeleye önümüzdeki dönemde de taviz vermeden devam edeceğiz.”

Ekonomik ilişkilere de değinen Fidan, “2025 yılında ticaret hacmimiz 8,4 milyar avroyu aşmış durumda.” şeklinde konuştu.

Enerji ve yatırımlar

Enerji alanındaki yeni projelere değinen Fidan, şu şekil konuştu:

“Türkiye Petrolleri, bu yıl Bulgaristan’ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Han Tervel sahasında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlıyor.”

BOTAŞ sürecine ilişkin de teknik müzakerelerin sürdüğünü belirterek çözüm beklentisini dile getirdi.

Karadeniz güvenliği ve askeri iş birliği

Karadeniz’deki güvenlik ortamına ilişkin Fidan şu değerlendirmelerde bulundu:

“Rusya ile Ukrayna arasında barışın test edilmesini bölgemizin huzuru için elzem görüyoruz. Beklentimiz en kısa sürede uluslararası hukuka dayanan kalıcı ve adil bir barışa ulaşılmasıdır.”

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu hakkında ise şöyle konuştu:

“Bulgaristan ve Romanya ile tesis ettiğimiz Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu, seyrüsefer emniyetinin tesisinde Karadeniz’de önemli bir misyon üstlenmektedir. Halihazırda komutasını üstlendiğimiz görev grubunun faaliyetlerini daha da ileri taşımakta kararlıyız.”

Avrupa güvenlik mimarisi

Fidan, Avrupa güvenlik yapısına ilişkin olarak şunları söyledi:

“AB’nin savunma ve güvenlik girişimlerinin güçlü bir NATO müttefiki olan ve Avrupa’nın güvenliğine katkıda bulunan Türkiye’nin de dahil edildiği kapsayıcı bir anlayışla yürütülmesinin elzem olduğunu vurguluyoruz.”

ABD-İran müzakereleri

Basın toplantısının ikinci bölümünde ABD-İran gerilimine değinen Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“(ABD-İran) Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde”

Sürece ilişkin değerlendirmesinde ayrıca, “Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde.” ifadelerini yineleyen Fidan, çatışmaların tırmanmasının hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını vurguladı.

Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinde stratejik süreklilik

Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilere dair genel çerçevede şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye ve Bulgaristan arasında çok daha büyük bir enerji iş birliği potansiyeli var. Hem enerji bağlantısallığı hem yeni enerji yatırımlarının yapılması ve beraber müşterek bunların hayata geçirilmesi konusunda.Bunların içerisinde ben bu sorunun daha rahat çözüleceğine inanıyorum. Bu konudaki samimi arayışlar, çabalar ilgili makamlarımız tarafından yürütülmekte. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda 'bu meseleyi artık bitirin, çözün' talimatı var. İnşallah yakında bir çözüme kavuşturulacak."