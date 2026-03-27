Bakan Fidan: “Barışın önündeki en büyük engel İsrail”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, “Barışın önündeki en büyük engel İsrail” ifadelerini kullanarak, bölgesel gerilimin tırmanmamasına dikkat çekti.

“Hürmüz Boğazı’nda bir engel olmamalı”

Bölgeye yönelik Türkiye’nin yaklaşımını da aktaran Fidan, “Bölgeye barış tohumu ektik savaş istemiyoruz” dedi. Hürmüz Boğazı’nın da önemine işaret eden Fidan, “Hürmüz Boğazı’nda bir engel olmamalı” ifadelerini kullandı.

“Pjak meselesini yakın takipteyiz”

Enerji güvenliği konusuna değinen Fidan, “Dünya enerji krizinden ders çıkarıcak” değerlendirmesinde bulundu. Terörle mücadele kapsamında ise “Pjak meselesini yakın takipteyiz” dedi.

Türkiye’nin bölgedeki rolüne vurgu yapan Fidan, “Ateş çemberinde istikrar adası Türkiye” ifadesini kullandı.

Fidan açıklamasında, Türkiye’nin temel önceliklerini şu sözlerle dile getirdi:

“Bizim birinci önceliğimiz savaşın çıkmamasıydı; ikincisi savaşın yayılmasını önlemek, üçüncüsü ise Türkiye'yi bu savaşın dışında tutmak.”

“Körfez ülkeleri İsrail'in oyununa gelmemeli”

Bölgedeki gelişmelere ilişkin uyarılarda bulunan Fidan, “Bölge İsrail'in hedeflediği bir oyunun içine çekiliyor” dedi. Körfez ülkelerine de çağrıda bulunan Fidan, “Körfez ülkeleri İsrail'in oyununa gelmemeli” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölge ve dünya barışı için ortaya koyduğu iradeye de dikkat çeken Fidan,“Cumhurbaşkanımızın iradesi krizleri önlüyor.” ifadelerini kullandı.

Fidan, açıklamasının sonunda “Savaşın sona ermesi tüm dünyanın beklentisi” dedi.