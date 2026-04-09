GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Ankara-Tahran hattında kritik temas: Erdoğan ve Pezeşkiyan telefonda görüştü
Arakçi: "Kapsamlı bir ateşkes Netanyahu'nun hapse girme sürecini hızlandırabilir"
Bakan Fidan: “Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz”
Mavi Vatan’da dev güç gösterisi: Türk ordusu sahada
ASELSAN'ın piyasa değeri 38 milyar doları aştı
Prof. Dr. Bozcuk: “Yapay zeka onkologlara yardımcı oluyor”
Bakan Fidan, İspanya ve Kuveyt ile bölgesel istikrar görüşmeleri yürüttü
12 ilde dev operasyon: 14 suç örgütü dağıtıldı
AjansHaber Gündem Bakan Fidan: “Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz”

Bakan Fidan: "Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara’da bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Yayınlama Tarihi:
Bakan Fidan: “Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz”

Dışişleri Bakanlığında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşen Bakan Fidan, yaşanan krizlerden gerekli dersler çıkarılması gerektiğini ve İsrail’in müzakere sürecini sabote etmeye yönelik bilinen eylemlerine karşı aklıselimle hareket edilmesinin zaruri olduğunu belirtti. Bakan Fidan, şunları söyledi: "Özellikle dünya kamuoyunun, İsrail'in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı hazır ve gerekli tepkiyi koyacak durumda olması da gerekmekte. Ayrıca İran ve Körfez ülkeler arasındaki ilişkilerin daha sağlam bir temele dayandırılarak normalleşmesi de dahil olmak üzere bölgede yeni bir güvenlik ve barış mimarisinin tesis edilmesini ümit ediyoruz. Türkiye olarak bu süreçte aktif rol oynamaya ve gerekli her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum."

Bakan Fidan, “İsrail, Gazze'deki soykırımını şimdi Lübnan'a taşımaktadır.” diyerek, Lübnan'da çocuk veya sivil gözetmeksizin süren İsrail saldırılarının yüzlerce cana mal olduğunu ve bölgeyi daha da derin bir insani krize sürüklediğini vurguladı.

İsrail'in Lübnan'daki işgalinin sonlandırılması ve sivil halkın korunmasının ertelenemez bir öncelik haline geldiğini söyleyen Fidan, "Tüm bölgemizin huzuru ve küresel istikrar bakımından kritik önem taşıyan şu hususu bir kez daha vurgulamak istiyorum. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin, bölgedeki ateşkesi ve yoğun gayretlerle tesis edilen müzakere süreçlerini bir kez daha sabote etmesine kesinlikle izin verilmemelidir." dedi.ABD-İran arasındaki geçici ateşkes sürecinde deklare edilen planlarda, bölgesel güvenliğin ve diğer konuların da bulunduğu zor başlıklar olduğunu belirten Fidan, şöyle devam etti: "İki hafta yeterli olmayabilir. Eğer taraflar mutabık kalırlarsa ateşkes bir müddet daha uzatılır ve görüşmeler devam edebilir. Dileğimiz ve gayretimiz de o yönde olacak; bu müzakerelerin iyi niyetle başlaması ve sonuca ulaşması. Dünyanın buna ihtiyacı var, bölgenin buna ihtiyacı var. Hem İran hem Amerika bunu yapabilecek nitelikte, bölge ülkeleri de her türlü yapıcı katkıyı vermeye hazırlar."

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: "SDG ile yapılan anlaşmaya sadığız"

Suriye Dışişleri Bakan Şeybani ise yaptığı konuşmada, Suriye’nin yeniden inşası ve Türkiye ile olan stratejik ortaklığa değindi. Bakan Şeybani ülkesindeki güncel duruma ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: “Kardeş Türkiye ile birlikte enerji, ticaret, altyapı gibi alanlarda büyük bir iş birliği içindeyiz. Bütün tehditleri de bertaraf etmekteyiz. Ülkenin yeniden inşası hızlı bir şekilde ilerlemekte. Suriye ile SDG arasındaki anlaşmaya tamamen sadık kalacağımızı buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Sınırlar ve petrol kuyularıyla ilgili tüm anlaşmaları yerine getiriyoruz.”


 

ASELSAN'ın piyasa değeri 38 milyar doları aştı
ASELSAN'ın piyasa değeri 38 milyar doları aştı
#Gündem / 09 Nisan 2026
Prof. Dr. Bozcuk: “Yapay zeka onkologlara yardımcı oluyor”
Prof. Dr. Bozcuk: “Yapay zeka onkologlara yardımcı oluyor”
#Yaşam / 09 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Türkiye’den İsrail’in Lübnan saldırılarına sert kınama
Türkiye’den İsrail’in Lübnan saldırılarına sert kınama
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları başladı: 3 milyon liraya kadar destek
Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları başladı: 3 milyon liraya kadar destek
İş Dünyası
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’te yeni dönem
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’te yeni dönem
Gündem
Dünya Kupası öncesi Milli Eğitim Bakanlığından marş sürprizi
Dünya Kupası öncesi Milli Eğitim Bakanlığından marş sürprizi
Bakan Fidan, İspanya ve Kuveyt ile bölgesel istikrar görüşmeleri yürüttü
Bakan Fidan, İspanya ve Kuveyt ile bölgesel istikrar görüşmeleri yürüttü
12 ilde dev operasyon: 14 suç örgütü dağıtıldı
12 ilde dev operasyon: 14 suç örgütü dağıtıldı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.