Konuya dair açıklamalarda bulunan Genel Müdür Akyol, ASELSAN’ın piyasa değerinin ulaştığı tarihi seviyeyi şu sözlerler anlattı:

“Bugün itibariyle yeni bir rekoru tazeledik. ASELSAN 38 milyar dolar piyasa değerini aşmış durumda.”

ASELSAN’ın başarısında, uluslararası pazarlardaki etkinliği ve yüksek teknolojili ürünlere yaptığı yatırımlar kritik rol oynuyor.

Gelecek vizyonunu oluşturan üç hedeften biri olan ihracat odaklı büyümeyi en önemli önceliği haline getiren ASELSAN, küresel arenadaki ağırlığını pekiştirdi.

Avrupa ve ABD merkezli teknoloji devlerinin öncülüğünde küresel piyasalarda yaşanan yükseliş dalgasına eşlik eden ASELSAN, ileri teknoloji çözümleriyle yatırımcıların odağı haline gelirken, teknoloji dönüşümünün ülkemizdeki en güçlü temsilcisi oldu.



