AjansHaber Gündem Eğlence ölümle bitti: Lunaparkta feci kaza

Eğlence ölümle bitti: Lunaparkta feci kaza

Edirne’de lunaparkta “Sıfır yer çekimi” isimli oyun aletinden düşen Sedat Çoktaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eğlence ölümle bitti: Lunaparkta feci kaza

Olay, akşam saatlerinde Lozan Caddesi üzerinde, Tunca ve Meriç köprüleri arasında bulunan lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, “Sıfır yer çekimi” isimli oyun aletine binen 29 yaşındaki Sedat Çoktaş, henüz bilinmeyen bir nedenle araçtan düştü. Durumu fark eden lunapark çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Çoktaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lunaparkta inceleme başlatıldı

Olayın ardından polis ekipleri lunaparkta geniş çaplı inceleme başlattı. Oyun aletinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı araştırılırken, işletme sahibiyle birlikte 5 çalışanın ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

