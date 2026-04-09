12 ilde dev operasyon: 14 suç örgütü dağıtıldı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarla organize suç örgütlerine büyük darbe vurulduğunu açıkladı.

Elde edilen bilgilere göre; Erzurum, Kırklareli, Van, İstanbul, Ankara, Aydın, Yozgat, Mersin, Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 farklı organize suç örgütü hedef alındı.

83 şüpheliden 49 şüpheli tutuklandı

Operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan 83 şüpheliden 49’u, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 23 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanırken, diğer zanlıların işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

4 milyar 119 milyon para trafiği

İl Jandarma Komutanlıklarının yürüttüğü detaylı çalışmalar kapsamında, yakalanan şüphelilerin banka ve hesap hareketleri mercek altına alındı. İncelemeler sonucunda, organize suç örgütü üyelerinin toplam 4 milyar 119 milyon liralık para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi.

Suç şebekeleri illere göre deşifre edildi

Operasyona ilişkin detaylara göre, şüphelilerin faaliyet alanları illere göre çeşitlilik gösterdi. Erzurum, Kırklareli ve Van’da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenirken; İstanbul ve Ankara’da uyuşturucu ticaretini organize ettikleri saptandı.

Aydın ve Yozgat’ta nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin, Mersin’de silah kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkarıldı. Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon’da ise tefecilik faaliyetleri yürüttükleri belirlendi.

İçişleri Bakanlığından tebrik

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla ve tavizsiz sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, operasyonları başarıyla yürüten Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Cumhuriyet başsavcılıkları tebrik edildi.