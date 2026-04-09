Netanyahu’dan ateşkese gölge düşüren çıkış: “Lübnan’a saldırılar sürecek”

Netanyahu, sosyal medya platformundan paylaştığı mesajda, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta dün gerçekleşen saldırılarda Hizbullah lideri Naim Kasım’ın sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf yaşamını yitirdiğini öne sürdü. İsrail Başbakanı, geçici ateşkese dahil edilip edilmeyeceği tartışılan Lübnan’a yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti ve “Gereken her yerde Hizbullah’ı hedeflemeye devam edeceğiz. ifadelerini kullandı.

İran ve ABD arasında varılan, İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin arabuluculuğunu üstlenen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan’ı da kapsadığını açıklamıştı. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının İran ile yapılan geçici ateşkes kapsamına girmediğini savunmuştu.

İran ise ateşkesin, Lübnan dahil olmak üzere bölgede devam eden tüm çatışma ve savaşları durdurmayı içerdiğini duyurmuştu.



