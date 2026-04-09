Bakan Fidan, İspanya ve Kuveyt ile bölgesel istikrar görüşmeleri yürüttü

Fidan, İspanya ve Kuveytli mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeleri gündeme taşıdı.

Diplomatik kaynaklar, Fidan’ın Jose Manuel Albares Buenoile yaptığı görüşmede, bölgedeki askeri ve siyasi hareketlilikleri ele aldığını aktardı. İki bakan, bölgesel güvenliğin sağlanması için atılabilecek adımları ele aldı.

Kuveyt ile yapılan görüşmede ise Fidan, Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah ile bölgedeki güncel durumu ve ilan edilen geçici ateşkesi masaya yatırdı. Görüşmede, ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için yürütülen diplomatik çabalar ve sahadaki son durum öncelikli gündem maddesi oldu.