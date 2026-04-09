Arakçi: "Kapsamlı bir ateşkes Netanyahu'nun hapse girme sürecini hızlandırabilir"

Arakçi, sosyal medya hesabından, Netanyahu’nun yeniden yargılanmasına ilişkin açıklamada bulundu.Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davasının pazar günü yeniden görüleceğine işaret eden Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan dahil bölgede kapsamlı bir ateşkesin sağlanması, onun hapse girme sürecini hızlandırabilir. ABD, Netanyahu'nun diplomasiyi ortadan kaldırmasına izin vererek kendi ekonomisini çöküşe sürüklemek isterse, bu ABD’nin kendi tercihi olacaktır. Biz bunu ahmakça buluyoruz ancak bunun için de hazırız."

İsrail basınında çıkan haberlere göre, İran ile süren savaş nedeniyle haftalardır olağanüstü kısıtlamalar altında faaliyet gösteren İsrail yargı sistemi, geçici ateşkes sonrası yeniden normal düzenine dönmesiyle beraber, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yolsuzluk davası pazar günü yeniden görülecek.