Bakan Çiftçi: "NATO Zirvesi için tüm güvenlik hazırlıkları gözden geçirildi"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Zirvesi kapsamında alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıkları değerlendirmek üzere İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Güçlü koordinasyon vurgusu

Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin açıklama yapan Çiftçi, toplantıya bakan yardımcıları, Ankara Valisi, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı ve ilgili birim amirlerinin katıldığını belirtti.

Zirvenin güvenli ve başarılı şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla tüm hazırlıkların ayrıntılı olarak değerlendirildiğini ifade eden Çiftçi, devlet kurumları arasında güçlü koordinasyon ve eşgüdüm anlayışıyla hareket edildiğini vurguladı.

Çiftçi, “Kamu düzeninin korunması, misafir heyetlerin güvenliği ve zirvenin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm tedbirleri titizlikle almaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“En üst düzeyde ev sahipliği yapacağız”

Türkiye’nin uluslararası organizasyonlardaki tecrübesine dikkat çeken Çiftçi, “Türkiye, sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO Zirvesi’ne en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.